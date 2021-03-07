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تعليم

التفاصيل الكاملة لموعد ونظام تصحيح امتحان الإعدادية 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 02:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم تقدير درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم الأحد 7 مارس 2021، من خلال تشكيل لجنة خماسية من معلمي المواد الأساسية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم الانتهاء من تقدير درجات امتحانات الإعدادية في موعد غايته الثلاثاء 9 مارس 2021.

وتخطر لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية يوم الأربعاء 10 مارس 2021، بكشوف مجمعة للطلاب الذين اجتازوا أو لم يجتازوا، وكذلك صورة من كشوف الدرجات على أن تكون هذه الكشوف معتمدة من التعليم الإعدادي بالإدارة.

وفي حالة الطلاب الذي لم يجتازوا الامتحان، فيعقد لهم امتحان تكميلي في موعد يتم الإعلان عنه لاحقًا، ويوقع الطالب الذي لك يجتاز الامتحان بالعلم وأن له امتحانا تكميليا.

وتحتفظ المدرسة بأصول النتائج وأوراق الإجابة لحين الانتهاء من فحص الشكاوى التي قد يتقدم بها الطلاب الذين لم يجتازوا الامتحان  مع اخطار لجنة النظام بأحقية أي طالب يتم تعديل نتائجه معه اعتماد المدير العام على أي تعديل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن طلاب الإعدادية سيؤدون الامتحان اليوم في جميع المواد في ورقة امتحانية واحدة متعددة التخصصات ، مشيرًا إلى أن هذه الورقة الامتحانية تضم بداخلها أسئلة في المواد الأساسية فقط، بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام ، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطالب الذي لن يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي ، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

واضاف وزير التربية والتعليم : يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية ، أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي :

اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 أسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 35 سؤال بـ 280 درجة
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