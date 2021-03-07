التفاصيل الكاملة لموعد ونظام تصحيح امتحان الإعدادية 2021

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم تقدير درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم الأحد 7 مارس 2021، من خلال تشكيل لجنة خماسية من معلمي المواد الأساسية.





وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم الانتهاء من تقدير درجات امتحانات الإعدادية في موعد غايته الثلاثاء 9 مارس 2021.





وتخطر لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية يوم الأربعاء 10 مارس 2021، بكشوف مجمعة للطلاب الذين اجتازوا أو لم يجتازوا، وكذلك صورة من كشوف الدرجات على أن تكون هذه الكشوف معتمدة من التعليم الإعدادي بالإدارة.





وفي حالة الطلاب الذي لم يجتازوا الامتحان، فيعقد لهم امتحان تكميلي في موعد يتم الإعلان عنه لاحقًا، ويوقع الطالب الذي لك يجتاز الامتحان بالعلم وأن له امتحانا تكميليا.





وتحتفظ المدرسة بأصول النتائج وأوراق الإجابة لحين الانتهاء من فحص الشكاوى التي قد يتقدم بها الطلاب الذين لم يجتازوا الامتحان مع اخطار لجنة النظام بأحقية أي طالب يتم تعديل نتائجه معه اعتماد المدير العام على أي تعديل.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن طلاب الإعدادية سيؤدون الامتحان اليوم في جميع المواد في ورقة امتحانية واحدة متعددة التخصصات ، مشيرًا إلى أن هذه الورقة الامتحانية تضم بداخلها أسئلة في المواد الأساسية فقط، بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.