ضبط صاحب شركة لقيامه بالإتجار في النقد بالسوق السوداء بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب شركة لإنتاج البرمجيات - مقيم بدائرة مركز شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية) بتلقى العديد من التحويلات المالية بعملات أجنبية على حسابه بأحد البنوك من عدة أشخاص بإحدى الدول العربية ، مقابل عمل الدعاية والإعلان على شبكة الإنترنت من خلال الشركة الخاصة به وعقب ذلك يقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.