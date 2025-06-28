سعر أرخص عيار ذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر في السوق المحلي، بالتزامن مع قفزاته العالمية في الأيام الماضية، ما أثار حالة من الترقب في أوساط المتعاملين بالذهب.

تراجع مفاجئ يعيد الإقبال على الشراء

أدى هذا الانخفاض المفاجئ إلى عودة اهتمام المواطنين بشراء الذهب، خاصة بين المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.



ويعد الذهب من الأدوات الفعالة للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات، ما يعزز مكانته لدى الأفراد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تهم العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، نظرا لكونه ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال.

العوامل المؤثرة على الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بعوامل العرض والطلب، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية.

أسعار الذهب الحالية:

عيار 24: 5291 جنيه للبيع – 5269 جنيه للشراء

عيار 22: 4850 جنيه للبيع – 4830 جنيه للشراء

عيار 21: 4630 جنيه للبيع – 4610 جنيه للشراء

عيار 18: 3969 جنيه للبيع – 3951 جنيه للشراء

عيار 14: 3087 جنيه للبيع – 3073 جنيه للشراء

عيار 12: 2646 جنيه للبيع – 2634 جنيه للشراء

الأونصة: 164582 جنيه للبيع – 163871 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 37040 جنيه للبيع – 36880 جنيه للشراء

سعر الأونصة عالميا بالدولار: 3274.27 دولار

الاختلاف في الأسعار: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقا لتكاليف المصنعية.

الجنيه الذهب.. خيار ادخاري يواصل الصدارة

يستمر الجنيه الذهب في جذب اهتمام المدخرين داخل السوق المصري، بفضل انخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، إضافة إلى سهولة بيعه وتداوله، ما يجعله خيارا مفضلا لحفظ القيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

تنوع العيارات لتلبية احتياجات السوق

تتميز سوق الذهب المصرية بتنوع العيارات لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات:

عيار 24: أنقى أنواع الذهب بنسبة نقاء 99.99%، يستخدم غالبا في الاستثمار والسبائك.

عيار 21: الأكثر انتشارا في المشغولات الذهبية والجنيهات الذهب.

عيار 18: يجمع بين الصلابة والجمال، ويستخدم في صناعة المجوهرات العصرية.

أسباب تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي

ترتبط أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل محلية ودولية متشابكة، من أبرزها:

تغير أسعار الأونصة عالميا.

تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

حركة العرض والطلب في السوق المحلية.

التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

سياسات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة.

ارتفاع عالمي رغم التراجع المحلي

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الأونصة لتصل إلى 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى خلال شهرين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، مما زاد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالميا.

