قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم السبت 28-6-2025 والقنوات الناقلة
ثورة يونيو.. اكتشافات ومعارض دولية وإنجازات متعددة في قطاع الآثار
بعد رئاسة مصر.. أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يهنئون أبو العينين
بعد ضحايا الطريق الإقليمي.. مصرع أب وزوجته وابنه في تصادم بالمنوفية
وزير الخارجية الإيراني ينصح ترامب: عليك باحترام المرشد أولا
الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية وتكشف تفاصيل طقس اليوم
قصص عرايس الجنة.. شيماء طالبة آداب فارسي وعاملة باليومية في الإجازة
سعر أرخص عيار ذهب في مصر
من خامنئي إلى غزة .. ترامب يخلط أوراق الشرق الأوسط برسائل نارية ومساعدات مشروطة | تقرير
ترامب: منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية خدعة إعلامية
دعاء اليوم 3 من محرم.. 9 كلمات تمسح أوجاعك وتخرجك من الضيق
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 28-6-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر أرخص عيار ذهب في مصر

الذهب
الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر في السوق المحلي، بالتزامن مع قفزاته العالمية في الأيام الماضية، ما أثار حالة من الترقب في أوساط المتعاملين بالذهب.

تراجع مفاجئ يعيد الإقبال على الشراء

أدى هذا الانخفاض المفاجئ إلى عودة اهتمام المواطنين بشراء الذهب، خاصة بين المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
 

ويعد الذهب من الأدوات الفعالة للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات، ما يعزز مكانته لدى الأفراد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تهم العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، نظرا لكونه ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال.

العوامل المؤثرة على الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بعوامل العرض والطلب، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية.

أسعار الذهب الحالية:
عيار 24: 5291 جنيه للبيع – 5269 جنيه للشراء
عيار 22: 4850 جنيه للبيع – 4830 جنيه للشراء
عيار 21: 4630 جنيه للبيع – 4610 جنيه للشراء
عيار 18: 3969 جنيه للبيع – 3951 جنيه للشراء
عيار 14: 3087 جنيه للبيع – 3073 جنيه للشراء
عيار 12: 2646 جنيه للبيع – 2634 جنيه للشراء
الأونصة: 164582 جنيه للبيع – 163871 جنيه للشراء
الجنيه الذهب: 37040 جنيه للبيع – 36880 جنيه للشراء
سعر الأونصة عالميا بالدولار: 3274.27 دولار

الاختلاف في الأسعار: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقا لتكاليف المصنعية.

الجنيه الذهب.. خيار ادخاري يواصل الصدارة

يستمر الجنيه الذهب في جذب اهتمام المدخرين داخل السوق المصري، بفضل انخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، إضافة إلى سهولة بيعه وتداوله، ما يجعله خيارا مفضلا لحفظ القيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

تنوع العيارات لتلبية احتياجات السوق

تتميز سوق الذهب المصرية بتنوع العيارات لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات:
عيار 24: أنقى أنواع الذهب بنسبة نقاء 99.99%، يستخدم غالبا في الاستثمار والسبائك.
عيار 21: الأكثر انتشارا في المشغولات الذهبية والجنيهات الذهب.
عيار 18: يجمع بين الصلابة والجمال، ويستخدم في صناعة المجوهرات العصرية.

أسباب تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي

ترتبط أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل محلية ودولية متشابكة، من أبرزها:
تغير أسعار الأونصة عالميا.
تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
حركة العرض والطلب في السوق المحلية.
التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.
سياسات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة.

ارتفاع عالمي رغم التراجع المحلي

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الأونصة لتصل إلى 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى خلال شهرين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، مما زاد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالميا.
 

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 ذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

زيادة المرتبات

ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟

نعش الضحايا

ليلة بكت فيها المنوفية.. القصة الكاملة لـ حادث الطريق الإقليمي | ماذا حدث مع ضحايا لقمة العيش

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

دفن الضحايا

أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات

حزب الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية: قرار السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان يسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات

حزب حماة الوطن

حماة الوطن: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الضياع

بالصور

المشروب الذهبي.. فوائد مذهلة لشرب الكركم وطرق غير تقليدية لتناوله

فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم

نشرة المرأة والمنوعات| وصفة سهلة لـ الإمساك وحركة الأمعاء.. حظك اليوم.. فوائد تناول شوربة الكوارع أسبوعيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش..سر طبيعي لنحت البطن وحرق الدهون

ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش
ملعقة قبل النوم تخلصك من الكرش

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم
أسرار تحضير الفاهيتا.. خطوات بسيطة لطبق مكسيكي لا يُقاوم

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

مقتل بلوجر شهير علي اللايف

لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد