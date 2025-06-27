آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 27-6-2025

انخفض سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 27-6-2025؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية .

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ حجم تراجع الجنيه الذهب قبل يومين وحتي ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة؛ نحو 400 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.8 ألف جنيه للبيع و 37 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وفقد جرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة نحو 50 جنيها على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأعلى قيمة نحو 5257 جنيها للبيع و 5285 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3942 جنيها للبيع و4964 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 14 الأدنى فئة نحو 3066 جنيها للبيع و3083 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.8 ألف جنيه للبيع و 37 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3276 دولارا للبيع و3277 دولارا للشراء.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4600 جنيه للبيع و 4625 جنيها للشراء.

تراجع الذهب في السوق العالمي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية، حيث أثر ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والهدنة بين إسرائيل وإيران على الأسعار، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على مسار معدلات الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي .

وسجل الذهب انخفاضا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3313.23 دولار للأوقية، وتراجع سعر السبائك بنسبة 1.7% خلال الأسبوع الجاري، وانحسرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتصل إلى 3325.70 دولار.

كما ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات المنافسة، ما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

وينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على المزيد من المعلومات بشأن توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتضع الأسواق في الوقت الحالي في الحسبان خفضًا لمعدل الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس خلال العام الجاري، بدءًا من سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة خلال المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.8% ليصل إلى 1391.28 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ نحو 11 عاما، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضي ليصل إلى 1147.78 دولار.