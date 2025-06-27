قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدمى قلوبنا| شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية.. ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث
التعليم تكشف أمرا عاجلا بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الليبي علي يوسف
تفحم 70 بطانية ومخدة.. تفاصيل حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين |صور
حالة الطقس غدا السبت 28 يونيو 2025 .. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية بهذه المناطق
التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر في امتحانات الثانوية العامة 2025
ليفربول يعزز صفوفه بالتعاقد مع الحارس فريدي وودمان في صفقة مجانية
سوهاج .. حريق يلتهم محتويات محل أدوات منزلية في أخميم
فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب
إبراهيم عبد الجواد: الزمالك يتمسك بـ 4 ملايين دولار للاستغناء عن حسام عبد المجيد
مفاجأة.. أين ذهبت شاحنات اليورانيوم الإيراني قبل الضربة الأمريكية؟
لحماية إسرائيل.. حمدي بخيت يكشف عن مخطط لتقسيم مصر إلى 5 دويلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 27-6-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 27-6-2025؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية .

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وبلغ حجم تراجع الجنيه الذهب قبل يومين وحتي ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة؛ نحو 400 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.8 ألف جنيه للبيع و 37 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وفقد جرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة نحو 50 جنيها على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأعلى قيمة نحو 5257 جنيها للبيع و 5285 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3942 جنيها للبيع و4964 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 14 الأدنى فئة نحو 3066 جنيها للبيع و3083 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.8 ألف جنيه للبيع و 37 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3276 دولارا للبيع و3277 دولارا للشراء.

سعر عيار 21 

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4600 جنيه للبيع و 4625 جنيها للشراء.

تراجع الذهب في السوق العالمي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية، حيث أثر ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والهدنة بين إسرائيل وإيران على الأسعار، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على مسار معدلات الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي .

وسجل الذهب انخفاضا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3313.23 دولار للأوقية، وتراجع سعر السبائك بنسبة 1.7% خلال الأسبوع الجاري، وانحسرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتصل إلى 3325.70 دولار.

كما ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات المنافسة، ما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

وينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على المزيد من المعلومات بشأن توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتضع الأسواق في الوقت الحالي في الحسبان خفضًا لمعدل الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس خلال العام الجاري، بدءًا من سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة خلال المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.8% ليصل إلى 1391.28 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ نحو 11 عاما، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضي ليصل إلى 1147.78 دولار.

سعر الجنيه الذهب مال واعما اخبار مصر مال واعمال سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

النجمة يسرا

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ترشيحاتنا

أحمد كريمة

نتجه لـ الإلحاد.. مشادة كلامية بين أحمد كريمة ومتخصص بالذكاء الاصطناعي

علاج عدم الخشوع في الصلاة

كيفية علاج عدم الخشوع في الصلاة.. أمين الإفتاء يوضح

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي"

بالصور

ماذا تعرف عن الشفة الأرنبية .. حقائق صادمة وفرص علاج مذهلة

ما هي الشفة الأرنبية؟
ما هي الشفة الأرنبية؟
ما هي الشفة الأرنبية؟

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد