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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قصص عرايس الجنة.. شيماء طالبة آداب فارسي وعاملة باليومية في الإجازة

شيماء طالبة كلية الآداب جامعة المنوفية
شيماء طالبة كلية الآداب جامعة المنوفية
مروة فاضل

ما زال الحزن يخيم على أهالي قرية كفر السنابسة بقرية منوف عقب مصرع 18 فتاة من أهالي القرية في حادث مأساوي على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية.

قصص وحكايات بطلها ضحايا حادث الطريق الإقليمي وفتيات تركن وراءهم قصص كفاح ومنهن شيماء محمود طالبة كلية الآداب جامعة المنوفية والتي تخرج من أجل العمل في جمع العنب لكسب لقمة العيش ومساعدة أسرتها علي المعيشة وتوفير متطلباتها.

شيماء محمود طالبة قسم الفارسي بكلية الآداب جامعة المنوفية والتي لقت مصرعها في الحادث الأليم علي الطريق الإقليمي.

شيماء طالبة في وقت الدراسة وعاملة باليومية في وقت الإجازة من أجل 120 جنيها يوميا تخرج بعد صلاة الفجر وتعود ليلا لتوفير متطلباتها ومساعدة أسرتها.

توفيت شيماء في غمضة عين ضمن 18 فتاة من أبناء قريتها خرجن جميعا للعمل من أجل كسب لقمة العيش.

وأصدرت كلية الآداب بيانا تنعى فيه الطالبة كالاتي “ باسم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الاداري والعاملين يتقدم الدكتور / خالد حمزة عميد كلية الآداب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة/ شيماء محمود خليل الطالبة بكلية الآداب قسم اللغة الفارسية المستوى الثانى أثر الحادث الأليم على الطريق الإقليمى ، تغمدها الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

وكانت 19 فتاة وشاب قد لقوا مصرعهم علي الطريق الاقليمي في نطاق مركز اشمون اثر اصطدام سيارة نقل تريلا بسيارتهم أثناء توجههم إلى العمل.

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