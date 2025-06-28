بعد ضحايا الطريق الإقليمي.. مصرع أب وزوجته وابنه في تصادم بالمنوفية

بعد ساعات من حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية ووفاة 19 شخص، لقيت أسرة مصرعها في حادث على كوبري جيهان بمركز قويسنا في تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمصرع أب وزوجته وابنه في حادث علي كوبري جيهان بمدينة قويسنا.

بالانتقال تبين وقوع تصادم بين سيارة وتوك توك أعلي الكوبري نتج عنه وفاة كلا من عبد الباسط خليل 60 سنة وزوجته رضا معروف ابراهيم 47 سنة ونجلهم محمد 7 سنوات بينما أصيبت طفلتهما جني 13 سنة بجروح وجميعهم من قرية كفر الشيخ ابراهيم.

فيما تم نقل الجثث والمصابة الي مستشفي قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق