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أخبار العالم

عمان.. وزير الصحة: وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.. نهاية يونيو

الأحد 07/مارس/2021 - 02:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي

أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة العماني، أنه من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا في نهاية شهر يونيو أو بداية يوليو القادمين وتُقدر بـ 200 ألف جرعة.

وأكد "السعيدي"، وفقًا لصحيفة الشبيبة، أنه جارٍ التواصل على مستوى الحكومات من أجل الحصول على جرعات أخرى، معربًا عن أمله في أن تصل قبل نهاية الشهر الحالي آلاف الجرعات من لقاح أكسفورد أسترازينيكا.

وأشار وزير الصحة العماني، إلى أنه ضمن التحالف الدولي للقاحات الذي انضمت له السلطنة من بين 190 دولة من المؤمل أن تصل إلى السلطنة من منتصف الشهر الحالي إلى بداية شهر مايو القادم أكثر من 240 ألف جرعة علاوة على سعي الوزارة للحصول على مليون جرعة من قبل شركة أكسفورد كما سيتم التعاقد لإضافة 500 ألف جرعة من شركة فايزر.

وقال وزير الصحة: "إن العائق الأكبر للحصول اللقاحات لا يتعلق بالوضع المالي وإنما بتأخر الشركات المنتجة للقاحات حيث وصلت إلى السلطنة حتى الآن حوالي 180 ألف جرعة منها 80 ألف جرعة من لقاح / فايزر بيونتيك / و 100 ألف جرعة من لقاح / أكسفورد أسترازينيكا".

وأضاف أن الحصول على التطعيم يُعتبر تحدّيًا لكل دول العالم مؤكدًا أن السلطنة سعت مع عدد من الشركات إلى توفير التطعيمات مبينًا أنه قبل الموافقة على أي لقاح في السلطنة كان لابد من التأكد من سلامته ومأمونيته وفعاليته.
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