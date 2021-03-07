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محافظات

مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز أبو حمص

الأحد 07/مارس/2021 - 02:36 م
حادث طريق البحيرة
حادث طريق البحيرة
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أسماء الجنبيهي
لقي شخص مصرعه ، بينما أصيب 12 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص علي الطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية أمام قرية للف نور المفتى التابعة لمركز أبو حمص، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين  ميكروباص أمام قرية انور المفتى التابعة لمركز أبو حمص بالطريق ووجود متوفيين ومصابين. 

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 12 شخص ، وجارٍ نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى وحفظ الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز أبو حمص
مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز أبو حمص
مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز أبو حمص
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