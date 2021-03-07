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تعليم

جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع موريتانيا

الأحد 07/مارس/2021 - 04:33 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السفير ودادى سيدي هيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين  مصر وتمثلها جامعة الفيوم وموريتانيا الممثلة في  سفيرها بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة. 


وصرح شديد بأن الدعوة تأتي لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والبحثية والخدمات الجامعية والتعليمية والثقافية والاتفاق علي اعتماد جامعة الفيوم ضمن الجامعات الموصى بالدراسة فيها للطلاب الموريتانيين والدارسين الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتكون المذكرة بداية لإبرام اتفاقات مستقبلية قد تشهد افتتاح فرع لجامعة الفيوم بنواكشوط لتدريس برامج خاصة، واستحداث تخصصات علمية جديدة لجمهورية موريتانيا 

وأشار إلى اتفاق الطرفين على منح عدد من المقاعد الدراسية سنويا للطلاب الموريتانيين وتقديم التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس الموريتانيين لاستكمال دراسات الدكتوراه وما بعدها، وكذلك التنسيق لعقد اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة الفيوم وجامعة نواكشوط وعدد من مؤسسات التعليم العالي الموريتانية الأخرى،  بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الجامعية للطلاب الموريتانيين الوافدين وتقديم الخدمات الاستشارية للطرف الموريتاني في مجالات الثروة السمكية والزراعة وإدارة المواقع التراثية واستصلاح الأراضي وتخطيط المدن.

وعلى هامش التوقيع تم عقد اجتماع لمناقشة سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وحضر الاجتماع من جامعة الفيوم  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أ.د خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والدكتور  أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق والدكتور  ياسر حتاتة عميد كلية الطب، وأ.د حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شارك بالاجتماع د أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور  عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور  مصطفى أبو حمد مدير مركز تسويق خدمات الجامعة، ومن الجمهورية الموريتانية سعادة السفير ودادى سيدي هيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة،  والدكتور المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة، 

وقام  الدكتور  أحمد جابر شديد بإهداء درع جامعة الفيوم لسعادة السفير الموريتاني، والملحق الثقافي لدولة موريتانيا الشقيقة. 

 كما نظمت الجامعة جولة سياحية للضيوف تضمنت زيارة المعالم السياحية بالمحافظة، وزيارة المركز الإقليمي على ضفاف بحيرة قارون التابع لكلية السياحة والفنادق.



جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع موريتانيا
جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع موريتانيا
جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع موريتانيا
جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع موريتانيا
جامعة الفيوم توقع مذكرة تفاهم مع موريتانيا
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