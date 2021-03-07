النمسا توقف تطعيمات لقاح كورونا بعد وفاة سيدة ومضاعفات لأخرى

أوقفت النمسا التطعيمات من لقاحات فيروس كورونا AstraZeneca كإجراء احترازي بعد وفاة سيدة ومرض أخرى بعد تطعيمها.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، توفيت امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا نتيجة لاضطرابات شديدة ، بينما أصيبت امرأة أخرى تبلغ من العمر 35 عامًا بانصمام رئوي ، وهو مرض رئوي حاد ناجم عن تجلط الدم.





وأكدت الوكالة BASG أنها تلقت تقريرين "في اتصال زمني" مع لقاح من نفس الدفعة للقاح في عيادة منطقة زويتل ، بالنمسا .





في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل على وجود علاقة سببية مع التطعيم .





وذكرت صحيفة Niederoesterreichische Nachrichten السويسرية وكذلك مذيع ORF ووكالة الأنباء APA أن المرأتين كانتا ممرضتين تعملان في عيادة Zwettl.