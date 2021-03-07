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أخبار البلد

الصحة: موقع حجز لقاح كورونا "الإنجليزي" متاح لجميع الجنسيات

الأحد 07/مارس/2021 - 06:36 م
صدى البلد
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محمد غالي

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا، ولتسجيل طلب اللقاح أو متابعة الطلب من هنا .


أعلنت وزارة الصحة ، إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية لموقع تسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا لتمكين الأجانب المقيمين فى مصر من الحصول على اللقاح.


وأوضحت الوزارة، ان اللقاح متوفر لجميع الجنسيات المتواجدة علي ارض مصر.


وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك عددا من الفئات لها أولوية فى الحصول على اللقاح وهم الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وسيتم التوسع فى باقى فئات المجتمع مع توفير كميات أكبر من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.


وأوضحت وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من تجهيز 40 مركزا بالجمهورية تتولى صرف اللقاحات للفئات الأولى بالتطعيم. مضيفة أنه يتوفر آلية متابعة كاملة للحالات التى تحصل على التطعيم بالمجان كما تم تخصيص الخط الساخن 15335 للرد على استفسارات المواطنين حول حجز اللقاح أو التطعيم به.


وأشارت الوزارة إلى أن الموقع مؤمن تماما وسهل التصفح وتسجيل البيانات ويستوعب تسجيل 5 ملايين مواطن فى نفس الوقت، كما أن هناك أكثر من 23 مليون مستهدف بالتطعيم كفئات أولى باللقاح.
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