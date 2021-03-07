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أخبار العالم

شاهد.. لحظة استهداف القوات الجوية السعودية لمعاقل الحوثي في اليمن

الأحد 07/مارس/2021 - 06:59 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة استهداف القوات الملكية الجوية السعودية لمعاقل ميليشيات الحوثي في مدينة صنعاء اليمنية. 


ومنذ ساعات أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية انطلاق عملية عسكرية جوية تهدف إلى توجيه ضربات جوية موجعة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.


وقال التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات".


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