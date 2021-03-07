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فن

ديانا كرزون تعلن عن وفاة جدتها.. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 07:33 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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أحمد إبراهيم
أعلنت الفنانة ديانا كرزون، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رحيل جدتها.

وكتبت الفنانة ديانا كرزون، آية من القرآن الكريم، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
 
وأضافت الفنانة ديانا كرزون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا، صباح هذا اليوم الأحد.
 
وأوضحت الفنانة ديانا كرزون، أن تلقيها العزاء سيكون عن طريق الاتصال على الهاتف أو عبر النعى في مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه ومن جمهوره الذى حرص على تقديم التعازى لها.

وكانت نعت الفنانة ديانا كرزون المطرب علي حميدة الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.

ونشرت ديانا كرزون علي صفحتها بموقع توتير صورة وعلقت "‏‏‎#علي_حميدة انا لله وانا اليه راجعون  انتقل إلى رحمة الله الفنان علي حميدة
 وندعو الله أن يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته🙏🏻الله يرحمك " 
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