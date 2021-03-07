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فن

أنغام تطرح أغنية هو نفس الشوق .. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 08:04 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف - أحمد إبراهيم
طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "هو نفس الشوق" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "هو نفس الشوق في قلبي .. وبحلاوته وبعذابه .. يظهر ان الشوق يا قلبي .. عمره ما يفارق صحابه .. والسهر .. اه م السهر .. يتعب عيوني والاماني والحنين يجوا يزوروني".

لما سيرتك تيجي .. تيجي تصحي فيا كل حاجة .. حتى نار الغيرة لسه قايدة اهيه .. قايدة اهيه زي ما هي .. في حب بيروح بالسنين .. والقسية والمسافات .. وحب بيعيش بالسنين ..بالسنين .. مستخبي في ذكرايات".

أغنية "هو نفس الشوق" كلمات اسامة مصطفى، والحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وميكس - ماسترينج : امير محروس
قيادة اوركسترا : هاني فرحات، وتسجيل موسيقى - صوت انغام : خالد سند، وإستوديو MAS.
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