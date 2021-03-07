ناصر ماهر يهنئ طاهر محمد طاهر بعيد ميلاده

هنأ ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، زميله في الفريق طاهر محمد طاهر بعيد ميلاده الـ 24.





ونشر ناصر ماهر، عبر خاصية "ستوري" بحسابه علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة مع طاهر محمد طاهر وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد".





ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره الدراويش يوم الاربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.



