رويترز: انفجار في مدينة الظهران السعودية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية.









وأكدت الوكالة نقلا عن سكان بمدينة الظهران السعودية أنه تم سماع دوي انفجار قوي، بينما لم يتم حتى الآن ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.









وتعد الظهران أهم المدن النفطية بالمملكة. كما تعتبر مركزا إداريا أساسيا في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية، وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.









وتأتي الأنباء عن سماع دوي الانفجارات، في وقت تستهدف فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدنيين في مناطق مختلفة بالمملكة.









وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.







