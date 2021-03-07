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أخبار العالم

رويترز: انفجار في مدينة الظهران السعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 08:38 م
سماع دوي انفجار في
سماع دوي انفجار في مدينة الظهران السعودية
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قسم الخارجي
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، بسماع  دوي انفجار في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية.


وأكدت الوكالة نقلا عن سكان بمدينة الظهران السعودية أنه تم سماع دوي انفجار قوي، بينما لم يتم حتى الآن ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث. 


وتعد الظهران أهم المدن النفطية بالمملكة. كما تعتبر مركزا إداريا أساسيا في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية، وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.


وتأتي الأنباء عن سماع دوي الانفجارات، في وقت تستهدف فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدنيين في مناطق مختلفة بالمملكة.


وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.


كما تمكن التحالف، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة جازان.
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