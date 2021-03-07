طالبات تجارة الأزهر بالقاهرة يشتكين تأخر أسئلة الامتحان.. والعميدة تنفي

اشتكت عدد من طالبات كلية التجارة بجامعة الأزهر بالقاهرة، من سوء المعاملة أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأخرها ما تم أمس في الامتحان من حدوث حالة من الهرج والمرج وتأخر تسليم أسئلة الامتحان.





قالت إحدى الطالبات رفضت ذكر اسمها، إن امتحان محاسبة ضرائب وزكاة ، الذى تم عقده أمس للطالبات، شهد حالة من الهرج والمرج خلال توزيع أوراق الأسئلة، حتى وصل التأخير إلى حوالي 20 دقيقة منذ بداية الوقت.





وذكرت أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل كانت أوراق الأسئلة ناقصة عن عددالطالبات وبالتالي خرج بعض المشرفين لتصوير ورق الأسئلة لتوزيعه على باقي الطالبات وكل هذا التأخير كان من وقت الامتحان ولم يسمح المراقبون بوقت زيادة عوضا عن هذا التأخير، الذي تجاوز النصف ساعة.





كما كشفت ، عن وجود خلل في أسئلة الامتحان، قائلة " الامتحان مش مترقم بالترتيب وورقه البابل مترقمه بالترتيب ف مكناش عارفين نحل ازاي ؟ وطلبنا الدكتورة توضح النقاط الغامضة ولم تتجاوب".





وتابعت: المدرج بيبقا عبارة عن كذا لجنة والمراقبين معظمهم مش لابسين كمامات واللي لابسين قاعدين طول الوقت يزعقو على الكمامات وكأننا قاعدين في محاضره مش امتحان خالص".





بدورها، نفت الدكتورة الهام عبد الرازق، ما تروجه الطالبات مؤكدة أنه لم يحدث تأخير في تسليم أوراق الأسئلة، وأن المراقبون متواجدون من الساعة الثامنة وقبل بداية اللجان يتم مناشدة الطالبات بسرعة الدخول إلى اللجان، مناشدة الطالبات بأن يتواجدوا قبل بدء اللجان بوقت كافي حتى لا يتعرضوا لمثل هذه المواقف.





وذكرت أن الطالبات أجابوا على ورقة البابل شيت بالخطأ والطالبات طلبوا تصحيح ورقة أخرى بدلا من البابل شيت وهذا مخالف لتعليمات إدارة الجامعة.