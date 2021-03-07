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أخبار العالم

بريطانيا تسجل 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:30 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5177 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4218520 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا انخفاضا حيث بلغ يوم 3 مارس 6385 حالة، وفي 4 مارس 6573، وفي 5 مارس 5957 حالة، وفي 6 مارس 6040 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها لم تنشر حتى الآن إحصائية الوفيات الجديدة الناجمة عن المرض بسبب مشكلة فنية ليبقى عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد عند مستوى 124419 شخصا.

وسبق أن بلغت حصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 3 مارس 315 حالة، وفي 4 مارس 242، وفي 5 مارس 236، وفي 6 مارس 158 وفاة.

جدير بالذكر أن مؤشرات الجائحة تشهد في بريطانيا دائما تراجعا ملموسا في يومي نهاية الأسبوع.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 22.213 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الخامسة من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
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