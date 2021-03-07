قبل دخول الصيف.. نصائح للعناية بالشعر المجعد

مع فصل الصيف ، نحن على يقين من أن أصحاب الشعر المجعد يتساءلون كيف سيتعاملون مع التجعد والتشابك والجفاف، يعتقد الخبراء أن هذه المخاوف يمكن أن تعزى إلى بنية الشعر بالكيراتين ".
فكيف يمكن الاعتناء بالشعر المجعد؟
أولًا ، لا تشعري أنك بحاجة إلى فرد شعرك. اقبلي شعرك ثم قومي بعمل روتين مناسب، التركيز على تكييفه. وتضيف قائلة: "تجنبي كل ما يمكن أن يجففها ، على سبيل المثال ، عدم استخدام المواد القاسية الخافضة للتوتر السطحي ، واستخدمي المكونات التي تحافظ على التجعد وتحسن الاحتفاظ بالتجعيد".
الرغبة في استخدام الشامبو بشكل متكرر في الصيف يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. سيؤدي القيام بذلك إلى إزالة الرطوبة وتجفيف الشعر أكثر. أيضًا ، لا تضعي الشامبو على جذع الشعر ، "يقترح مانجيش ، مضيفًا أن الشامبو يجب أن يتبعه دائمًا بلسم جيد.
استخدمي مشطًا خشبيًا واسعًا لفك تشابك شعرك بعد الغسيل. "لا تمشط الشعر أبدًا عندما يكون جافًا. استخدم منشفة من الألياف الدقيقة أو قطعة قماش من الحرير أو الساتان أو قميصًا قديمًا لتجفيفها ".
الحفاظ على الشعر المجعد ليس بالأمر الصعب كما يبدو. كل ما عليك فعله هو أن تكون دقيقًا في روتين العناية بشعرك. "تأكد من زيت فروة رأسك مرتين في الأسبوع على الأقل. ومع ذلك ، إذا كنت لا تغسل شعرك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ، فإن التزييت مرة واحدة لترطيبه أمر جيد أيضًا ، كما قال مانجيش ، مقترحًا التدليك بزيت جوز الهند.
"بدلًا من غسل الشعر ، اختاري تجديده بالبلسم في شكل مخفف أو جل - وبهذه الطريقة ستتمكنين من الحفاظ على تجعيد الشعر
لفترة أطول ، يمكنك استخدام 2-3 قطرات من الزيت الخفيف مثل زيت الأرغان لإضافته قليلا من اللمعان. يمكنك اختيار تأجيل الغسيل ، ولكن استخدام المنتجات المناسبة للحفاظ على المظهر "، قالت.
إذا كنت تنوي الخروج ، فيمكنك استخدام منتجات تصفيف الشعر مثل الكريم أو الجل أو الرذاذ أو الموس. "إذا كان لديك حجم أقل ، فابحث عن منتجات العناية بالشعر التي تعتمد على الماء ، وإذا كان لديك شعر كثيف ، فإن البلسم الذي يترك على الشعر سيكون خيارًا رائعًا ،