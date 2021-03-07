قبل دخول الصيف.. نصائح للعناية بالشعر المجعد

فكيف يمكن الاعتناء بالشعر المجعد؟

أولًا ، لا تشعري أنك بحاجة إلى فرد شعرك. اقبلي شعرك ثم قومي بعمل روتين مناسب، التركيز على تكييفه. وتضيف قائلة: "تجنبي كل ما يمكن أن يجففها ، على سبيل المثال ، عدم استخدام المواد القاسية الخافضة للتوتر السطحي ، واستخدمي المكونات التي تحافظ على التجعد وتحسن الاحتفاظ بالتجعيد".

الرغبة في استخدام الشامبو بشكل متكرر في الصيف يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. سيؤدي القيام بذلك إلى إزالة الرطوبة وتجفيف الشعر أكثر. أيضًا ، لا تضعي الشامبو على جذع الشعر ، "يقترح مانجيش ، مضيفًا أن الشامبو يجب أن يتبعه دائمًا بلسم جيد.





استخدمي مشطًا خشبيًا واسعًا لفك تشابك شعرك بعد الغسيل. "لا تمشط الشعر أبدًا عندما يكون جافًا. استخدم منشفة من الألياف الدقيقة أو قطعة قماش من الحرير أو الساتان أو قميصًا قديمًا لتجفيفها ".





الحفاظ على الشعر المجعد ليس بالأمر الصعب كما يبدو. كل ما عليك فعله هو أن تكون دقيقًا في روتين العناية بشعرك. "تأكد من زيت فروة رأسك مرتين في الأسبوع على الأقل. ومع ذلك ، إذا كنت لا تغسل شعرك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ، فإن التزييت مرة واحدة لترطيبه أمر جيد أيضًا ، كما قال مانجيش ، مقترحًا التدليك بزيت جوز الهند.



