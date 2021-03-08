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فن

انا البطل لـ محمد رمضان تقترب من 5 ملايين مشاهدة خلال 4 ايام

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
اقتربت أغنية أنا البطل لـ محمد رمضان من تحقيق ٥ ملايين مشاهدة عبر قناته على يوتيوب، بعد ٤ ايام من طرحها.

وظهر "رمضان" في الفيديو بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه ماسك لشخصية الجوكر الشهيرة. 

وكان رمضان قد نشر  مقطع فيديو من أغنية "أنا البطل"، عبر حسابه بموقع إنستجرام". منذ ايام

وظهر "رمضان"، في الفيديو برفقة شقيقه وغنى جزءًا من الأغنية وعلق: "ميعادنا بكرة إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله".


من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" بعد فترة توقف بسبب تصويره أغنية في دبي.

يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "موسى "، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.
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