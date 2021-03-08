عميد نوعية عين شمس: 5 آلاف طالب يؤدون الامتحانات.. ومنع الدخول بدون الكمامة

قال الدكتور اسامة السيد مصطفي عميد الكلية التربية النوعية جامعه عين شمس سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب انه بدأت امس امتحانات الفصل الدراسي الاول وتستمر حتى يوم ١ أبريل ٢٠٢١ بجميع مراحل البكالوريوس بكلية التربية النوعية جامعه عين شمس وسط اجراءات احترازية مشددة حفاظا علي سلامة الطلاب حيث انه يمنع الدخول الطلاب بدون كمامة .









أكد الدكتور اسامة انه يتم استقبال الطلاب من البوابة بقياس درجه ورش الكحول علي الايدي في حضور طبيبه الكلية مشيرا الي وقوف الطلاب في شكل قطار يبعد كل طالب عن الاخر حوالي متر بالاضافة الي تعقيم اللجان قبل وبعد كل فترة امتحانية.





وأشار عميد تربية نوعية الي امتحان طلاب الفرقتين الاولي والثالثه علي فترتين في نفس اليوم بينما يتم امتحان طلاب الفرقتين الثانيه والرابعه علي فترتين في يوم مختلف بواقع ٤ فترات في اليوم وباجمالي حوالي ٥ الالاف طالب.







