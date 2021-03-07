شاهد عيان على حادث قطار أبو تشت: السيدة تعاني أزمة نفسية





وقال أحمد رضوان، أحد أهالي مركز أبو تشت بقنا في مداخلة لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، إن السيدة ألقت بنفسها أمام القطار، و"من حسن الحظ أن القطار دخل هادئا والسائق تعامل بحنكة مع الواقعة".









وقال شاهد العيان إن السيدة تمر بأزمة نفسية ما دفعها للإقدام على إلقاء نفسها أمام القطار، مشيدًا في الوقت ذاته بسائق القطار وذكائه في قيادة القطار".









وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء دخول قطار ٩٨٣ أسوان/ القاهرة محطة أبو تشت، فوجئ قائد القطار بسيدة تلقي بنفسها على شريط السكة الحديد، وبسرعة وحسن تصرف ويقظة تامة تمكن قائد القطار بالرباط وإيقاف القطار قبل دخوله المحطة تجنبًا لدهس السيدة، التي ألقت بنفسها أمامه، وحرصًا على حياتها، حتى قام الأهالي الذين شاهدوا الواقعة بحمل السيدة من طريق القطار ليواصل بعدها مسيره حتى المحطة دون أية إصابات أو تلفيات، وتم تسليم السيدة التي ألقت بنفسها على شريط السكة لمركز شرطة أبو تشت.









وأثنت الهيئة على يقظة وأداء قائد القطار لالتزامه في العمل وحرصه على اتباع التعليمات المنظمة لحركة وسلامة مسير القطارات ووجه المهندس كامل الوزير وزير النقل بتكريم ومكافأة قائد القطار، وسيتم تكريمه بمكتب رئيس هيئة السكك الحديدية. وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين ضرورة اتباع تعليمات السلامة عند المرور عبر خطوط السكك الحديدية حفاظًا على أرواحهم وأمان وانتظام مسير القطارات.