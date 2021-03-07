سامي عبد العزيز: الرئيس السيسي اقتحم ملفات مهمة ونجح في إدارتها وحلها

قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، إن الرئيس السيسي اقتحم عددا من الملفات المهمة ونجح في إدارتها وحلها.





وأشار عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة " صدى البلد"، إلى أن الحكومة المصرية تقوم بجهد كبير في كل الملفات، لافتا إلى أن إشراك المواطن في صناعة القرار يشجعه على التعاون مع الدولة المصرية والقيادة السياسية.





وأردف: "يجب ان يكون إعلامنا مرآة حقيقة للأحداث، موضحا: "إذا لم يرصد ويظهر إعلامنا مشكلات الدولة المصرية سيتجه المواطنين للإعلام الخارجي".





وأكمل: "المسئولون عن الشهر العقاري لم يكونوا موفقين في عرض المسألة امام المواطنين، وتدخل الرئيس السيسي جاء في وقته بإرجاء التسجيل لمدة عامين.