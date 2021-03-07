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أخبار العالم

البحرين تدين استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:15 م
البحرين تدين اسىهداف
البحرين تدين اسىهداف ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو السعودية
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قسم الخارجي
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بمسيرات مفخخة انطلقت من مياه البحر.

واعتبرت البحرين أن المحاولة "اعتداء ارهابي جبان يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي".

وأكدت الخارجية في بيان تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي الى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

كانت وزارة الطاقة السعودية نددت بمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.

وقالت الوزارة إن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، وهو من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، تعرض، صباح اليوم، لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر.

بدوره قال العميد تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وتسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.
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