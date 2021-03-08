قانون الأحوال الشخصية.. أبو القمصان: الأم لا علاقة لها بالطفل أمام الجهات الرسمية.. فيديو

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن مسودة قانون الأحوال الشخصية التي قدمتها الحكومة للبرلمان، تحوي نقاط منها بأن الأم لا تستطيع تقديم أوراق التحاق أبنائها بالمدارس.





وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الأم ليس لها علاقة بالطفل وأمام الجهات الرسمية إلا أن الرجال يتمنوا أن تسجل المرأة الطفل في جهات الدولة حتى لا يتعرض لعناء شديد، مؤكدة أن تعنت الرجل لعدم تسجيل الطفل يجعلها لا تسجل ولا تحصل على حقها في التعليم.





وأوضحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن مشروع القانون له أبعاد سياسية، وأن المسودة تسمح للرجل بإنهاء علاقة الزواج عبر طلاق شفهى دون الحاجة لأية إجراءات رسمية، وعليه هو أن يوثق الطلاق ولا يُساءل بأى شكل من الأشكال، مؤكدة أن حال إعادته لزوجته لا يجب أن يتحرك لتوثيق الطلاق وليس هذا أي أمر عليه قانونيًا.