على رأسها التجديد لـ ميسي.. تحديات تواجه لابورتا رئيس برشلونة الجديد

فاز خوان لابورتا، بانتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، متفوقًا على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا.
وأعلن نادي برشلونة فوز لابورتا بعد حصده أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التي أجريت بملعب الفريق " كامب نو" متفوقًا على فونت وفريشيا.
وقام المرشحان الخاسران بتهنئة لابورتا مؤكدين أن مصلحة برشلونة هي الأهم ، وأنه يجب دعم الرئيس الجديد للنادي.
وعبر لابورتا عن سعادته موجهًا الشكر لكل من صوت له في الانتخابات ومؤكدًا سعيه لعودة الفريق لسابق عهده.
ويعتبر أكبر تحدي يواجهه الرئيس الجديد هو إعادة بناء فريق كرة القدم في الوقت الذي يبقى فيه مستقبل قائده ونجمه الأول ليونيل ميسي تحيطه علامات الاستفهام مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري حيث سيسعى لإقناع الأرجنتيني للبقاء في النادي وتوقيع عقدًا جديدًا.
وإعادة بناء فريق تنافسي قادر على المنافسة على كل الألقاب، بعد أن فشلت كل صفقات برشلونة الكبيرة في السنوات الأخيرة .
إضافة إلى تصحيح الوضع الاقتصادي وحماية استقلالية النادي.