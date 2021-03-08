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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن منح أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:21 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، تلقي أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. 

وقالت وفق ما نقلته رويترز إنه تم منح 90 مليون و351 ألف و750 جرعة من لقاحات كورونا إلى المواطنين، وكذلك توزيع 116 مليون و363 ألف و405 جرعة. 

ومن ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تفشي موجة ثالثة أو رابعة من فيروس كورونا، حال عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي إن  ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر "فقدان التركيز"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية: "نعتقد أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكننا لسنا على ذلك.. الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة في حال عدم توخي الحذر".

وأعرب رايان عن قلقه من وجود حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا أصبحت جزءا من الماضي، مؤكدا أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة الوباء.
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