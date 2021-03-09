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تعليم

"معسكر الإبتكار" ورشة عمل إلكترونية مجانية بآداب عين شمس ..غدا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:41 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
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حسام الفقي
تعقد وحدة متابعة الخريجين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس "معسكر الإبتكار" بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي والتى ستقدم مجانا بدون اي رسوم إلكترونيا من خلال هذا الرابط


 وذلك غدا الأربعاء الموافق ١٠ من مارس الجارى الساعة ١١ صباحا ولمدة ٥ ساعات.
    
تقام الورشة تحت  رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور مصطفى مرتضي عميد الكلية و ا.د. رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وإعداد وتنفيذ الدكتور ايمان طه مديرة وحدة متابعة الخريجين بالكلية. 

 تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين على مجتمع رواد الأعمال من خلال تعلم مباديء علم ريادة الأعمال مما ينمي مهارات التواصل لديهم وحل المشكلات في وقت محدد وقصير.

وكذلك تقديم نشاطات تعليمية تمكنهم من تعلم العديد من مهارات العمل الجماعي ودعم روح المبادرة ومهارات دخول السوق وكيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلي مشاريع تجارية وإجتماعية عن طريق تقديمها في صورة منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ وتطبيق مباديء تطوير الأفكار في حياتهم الشخصية والعملية وفهم ماهية وأنواع وأهداف ومتطلبات نموذج العمل التجاري وكيفية تحديد معايير تقييم اداء المشروع وتكوين فريق ناجح لإدارة المشروع بنجاح .
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