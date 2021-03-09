تغطية ترعة خور المكسر بجنوب الأقصر...صور

تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجاري تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري اسنا.





يأتى ذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.





والجدير بالذكر انه تم تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية كما تم امداده الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.



