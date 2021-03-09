ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تغطية ترعة خور المكسر بجنوب الأقصر...صور

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:48 م
تغطية ترعة خور المكسر
تغطية ترعة خور المكسر
Advertisements
شمس يونس
تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجاري تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري اسنا.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

والجدير بالذكر انه تم تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية كما تم امداده الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين. 

وخلال الجولة وجه "نصير" بإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمنى المحددة للعملية مشيرا إلي أن مركز ومدينة إسنا على أتم استعداد لتذليل اي عقبات تواجه العمل.
تغطية ترعة خور المكسر بجنوب الأقصر...صور
تغطية ترعة خور المكسر بجنوب الأقصر...صور
تغطية ترعة خور المكسر بجنوب الأقصر...صور
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور