تغطية ترعة خور المكسر بجنوب الأقصر...صور

تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجاري تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري اسنا.
يأتى ذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.
والجدير بالذكر انه تم تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية كما تم امداده الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.
وخلال الجولة وجه "نصير" بإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمنى المحددة للعملية مشيرا إلي أن مركز ومدينة إسنا على أتم استعداد لتذليل اي عقبات تواجه العمل.