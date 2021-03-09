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أخبار العالم

لقاء عاجل بين وزير الخارجية اللبناني والسفير الأمريكي لدى بيروت

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:20 م
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني
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محمود نوفل
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام "" لبنان "" بأن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، التقي اليوم سفيرة الولايات المتحدة لدي بيروت  دوروثي شيا. 

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى ان اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل تأييد الترشيحات امام المحافل الدولية.

ونوهت الوكالة أيضا الي انه تم استعراض الاوضاع في لبنان وأهمية الاسراع في تطبيق الإصلاحات ومكافحة الفساد للنهوض بالاقتصاد، وتحفيز الدول الصديقة على تقديم المساعدات والدعم للبنان. 

كما ناقش اللقاء أيضا اهمية تعزيز الاستقرار والهدوء في الجنوب والقيام بكل ما يلزم لهذه الغاية، مع تأكيد احترام قرار مجلس الامن 1071.
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