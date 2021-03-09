إصابة 4 أشخاص بتسمم إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة غداء داخل منزلهم بمنطقة المجاهدين بحي غرب في أسيوط.









تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من مستشفى أسيوط العام بوصول 4 أشخاص ادعاء تسمم غذائي.









وبانتقال ضباط مباحث قسم أول أسيوط إلى المستشفى تبين وصول "إيمان.ف.ج" 50 سنة، و"منار.ن.ن" 20 سنة، و"ماجي.ن.ن" 30 سنة، و"يونس.و.ف" 7 سنوات، ويقيمون جميعا في منطقة المجاهدين دائرة قسم أول.