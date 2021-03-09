ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 4 أشخاص بتسمم إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة بأسيوط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:04 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
إيهاب عمر
أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة غداء داخل منزلهم بمنطقة المجاهدين بحي غرب في أسيوط.


تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من مستشفى أسيوط العام بوصول 4 أشخاص ادعاء تسمم غذائي.


وبانتقال ضباط مباحث قسم أول أسيوط إلى المستشفى تبين وصول "إيمان.ف.ج" 50 سنة، و"منار.ن.ن" 20 سنة، و"ماجي.ن.ن" 30 سنة، و"يونس.و.ف" 7 سنوات، ويقيمون جميعا في منطقة المجاهدين دائرة قسم أول.
بسؤال الحالات أقروا بتناول وجبة غداء داخل منزلهم وشعروا بحالة إعياء عقب ذلك، بينما تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين في أسيوط العام، وأشارت التقارير الطبية إلى أن الحالات جميعها مستقرة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور