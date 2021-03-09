محمود مسلم: البلد قامت بفضل دماء الشهداء

قال النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يترك أي مناسبة وإلا يكرم أسر الشهداء.





وأضاف مسلم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"البلد قامت بفضل هذه الدماء التي راحت فداء للوطن"، متابعا أنه :"لكل انجاز يتم نرى معظم المدارس تكتب بأسماء الشهداء وهذا أقل من حقهم وهما فوق راسنا من فوق وقدموا أغلى حاجة".





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك خلال حضوره الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة.





وبدا تأثر الرئيس السيسي واضحًا لحظة تكريم أبناء الشهيد العميد مصطفى عبيدو، الذي احتضنهم في مشهد أبوي، وتحدث مع نجل ونجلة وزوجة الشهيد موجها التحية لهم.





جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان “لولاهم ما كنا هنا”.



