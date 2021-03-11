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مرأة

5 علامات غير معروفة تشير لإصابتك بالنوبة القلبية

الخميس 11/مارس/2021 - 01:29 ص
اعراض النوبة القلبية
اعراض النوبة القلبية
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نهى هجرس
تحدث النوبة القلبية في معظم الحالات؛ عندما تتشكل جلطة دموية في أحد الأوعية الدموية المسؤولة عن إمداد القلب بالدم، ولطالما اعتُبِرَت أمراض القلب أنها مرض يصيب الرجل، وربما نبع هذا من الدراسات السابقة التي تنص على أن وجود هرمون يسمى هرمون الاستروجين لدى النساء؛ يحميهن بشكل طبيعي منه. 

ومن المعروف أنه يحافظ على مرونة الأوعية الدموية حتى تتمكن من الاسترخاء والتوسع بسهولة لاستيعاب تدفق الدم، وبالتالي فإن انخفاض هرمون الاستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث؛ يجعلهن أكثر عرضة للإصابة، ومع ذلك، مع تغيير ممارسات نمط الحياة ، يتشارك كل من الرجال والنساء في نفس المخاطر.

وكشفًا لما قدمه موقع food.ndtv إليكم أبرز أعراض النوبة القلبية..

- أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا هو الألم الحاد والمضيق في وسط الصدر ، والذي ينتشر إلى الجانب الأيسر من الجسم ، وخاصة الذراع اليسرى ، وكذلك إلى الظهر وبين لوحي الكتف، وقد يصل الألم أيضًا إلى الذقن ويسبب عدم الراحة في الفك، وقد يتعرق الشخص بغزارة، وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم التعرق الغزير، يحدث التعرق بسبب الإفراط في تنشيط الجهاز العصبي الودي. 

- وفي حالة مرضى السكري ، فإن التعرق ، والشعور برأس خفيف ، وفقدان الوعي المؤقت أكثر شيوعًا من الشعور بألم حاد.

- ضيق التنفس والدوخة وفقدان الوعي هي بعض الأعراض الأخرى، وتحدث النوبة القلبية عندما ينقطع إمداد عضلة القلب بالدم الغني بالأكسجين بسبب انسداد معين في الشرايين التاجية. 

- عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن وإحساس بالحرقان ، والذي يمكن أحيانًا الخلط بينه وبين الحموضة أو الحموضة، الشعور القوي بالغثيان هو عرض آخر مقنع ، والذي يمكن أيضًا الخلط بينه وبين مشاكل في المعدة مثل عسر الهضم .

- يمكن أن تشمل العلامات التحذيرية الأخرى التعب غير المبرر ، والشحوب ، والخفقان ، والقلق.
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