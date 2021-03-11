تونس.. الحكومة ترفع أسعار الوقود مجددا لخفض عجز الميزانية

رفعت تونس، أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر، في إطار جهودها لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.





وقالت وزارة الطاقة في بيان لها، إن سعر لتر البنزين سيرتفع الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".





وحث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.





وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.



