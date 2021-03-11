بدأت الآن ليلة مباركة .. أدعية المواطنين بعد تصدر الإسراء والمعراج تويتر

تصدر الإسراء والمعراج، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ تعتبر تلك الليلة التي أسرى بها للرسول من مكة المكرمة، إلى بيت المقدس ومنه إلى السموات العلى.





وجاءت رسائل رواد تويتر فتلك الليلة كالاتى:





بدأت الآن ليلة مباركة

اغتنموها بكثرة الاستغفار

وكثرة الصلاة على الحبيب

والدعاء لكل مريض بالشفاء

ولكل معسر باليسر









مع مغرب اليوم تبدأ ليلة ‫#الاسراء_والمعراج‬..

أكثروا فيها من الدعاء بالسكينة وسعة الأرزاق وجبر الخواطر..





يا رب كما جبرت بخاطر سيدنا محمد برحلة ‫#الاسراء_والمعراج‬.. اجبر بخاطر كل من همه الكرب.. وأثقلته الأحزان.. وزاد عليه الابتلاء..





بدأت ليلة جُبر فيها خاطر النبي ﷺ..

أكثروا فيها من الدعاء لأنفسكم ولأحبابكم.. أن يرفع عنَّا كل هم وبلاء.. وأن يملأ قلوبنا السكينة والسلام..





وفي ليلة الإسراء والمعراج

"استودعتك ما أخاف حدوثه ولا أريده أن يحدث، استودعتك ربي كل دعوة دعوتها وفوضتها لك اللهم إنني أستودعك أيامي فأرني فيها ما يسعدني."





سبحان من ميزك عن الأنبياء ، وسرى بك في ليلة صماء ، تجاوزت كلّ حدّ في العلا حتى بلغت إلى المنتهى ‫#الاسراء_والمعراج‬





كانت ‫#الإسراء_والمعراج‬ رحلة لجبر خاطر النبي بعد كل ما لاقاه من أذى وما أصابه من حزن، فاللهُ أكرم من أن يراك تتألم ولا يجبر كسرك









يحتفل المسلمون اليوم بليلة الإسراء والمعراج، الليلة التي أسري فيها رسول الله محمد «ص»، من بيت الله الحرام بمكة المكرمة إلى بيت المقدس ليريه الله تعالى من آياته الباهرة، كما قال تعالى عن ليلة الاسراء والمعراج: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير»،



