لا يمانع في الانتقال للأهلي.. أشرف بن شرقي يوجه الدعم لـ زيزو

وجه أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الدعم لصديقه بالفريق أحمد سيد زيزو بعد تعرضه للهجوم بسبب شائعات انتقاله للأهلي.





ونشر بن شرقي صورة له عبر خاصية استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي بإنستجرام قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز.







يذكر أن الإعلامي هاني حتحوت، قال إن أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، لا يمانع في الانتقال للأهلي، خلال الفترة المقبلة.







وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي يرغب في ضم أحمد سيد "زيزو"، واللاعب لا يمانع في ارتداء القميص الأحمر، لكن لا توجد معلومات تؤكد اتصال الأهلي باللاعب.







وأوضح هاني حتحوت، أن أحمد سيد زيزو، أكد في الساعات الأخيرة، عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى قرب رحيله عن ميت عقبة، ولكن الأيام المقبلة قد تشهد جديدا.