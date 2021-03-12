طريقة عمل كيكة الباباز للشيف فاطمة أبو حاتي

يعد الباباز من اكثر الحلويات التي يعشقها كثيرون لذلك يمكن أن تتعرفي علي طريقة عمل كيكة الباباز بطريقة الشيف فاطمة ابو الحاتي.









المقادير

500جرام دقيق

4بيض

نصف كوب سمنة أو زبدة ذائبة

250مللي ماء

ربع كوب سكر

2ملعقة صغيرة سائل فانيليا

ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح





(لعمل الشربات)





2كوب سكر

2كوب ماء

4ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا

عصرة ليمون





(للتزيين)





كريم شانتي مخفوق

كومبوت خوخ وأناناس

فراولة فريش

كيوي

صوص شوكولاتة

مكسرات مجروشة





(طريقة التحضير)





في العجان توضع كل المكونات الجافة وتخلط ثم يخلط البيض مع الفانيليا ويضاف على الخليط الجاف ومعه الماء وتضاف السمنة أو الزبدة وتعجن عشر دقائق ولابد أن تكون العجينه لزجة جدًا وغير متماسكة للحصول على بابا هشة ثم تحضر صينية خبز مدهونة جيدًا بالسمنة وتصب فيها العجينة وتغطى الصينية بالبلاستيك الشفاف وتترك العجينة لتختمر حتى تملأ الصينيه تمامًا ثم تخبز البابا في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تحصل على لون ذهبي فاتح وترفع البابا من الفرن وتقلب على شبكة تبريد حتى تهدأ في الحرارة وتغطس البابا الدافئة في الشربات الدافئ وتقلب حتى تتشرب جيدًا ومن الممكن عمل ثقوب في البابا للتأكد من وصول الشربات للمنتصف وتقسم البابا من المنتصف وتسقى بالشربات من الداخل وتحشى البابا بالكريمة والفاكهة الكمبوت الشرائح وكفكرة جديده تغطى بصوص الشوكولاته واللوز المجروش وتترك البابا لتبرد قبل التقديم





(لعمل الشربات)