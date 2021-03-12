جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لـ قنا 27 مارس

تواصل جامعة عين شمس إطلاق قوافلها التنموية الشاملة بمختلف محافظات القاهرة ، حيث يستعد قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، لإطلاق قافلة التنمية الشاملة لقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك خلال الفترة من ٢٧ مارس وحتى ٣٠ من الشهر ذاته لخدمة المواطنين في العديد من المجالات.
وفي هذا السياق أجرى سهيل حمزة أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيارة لمحافظة قنا ، حيث تم الوقوف على الترتيبات اللازمة لانعقاد أعمال القافلة.
كما ألتقى بعدد من المسئولين بديوان عام المحافظة للتعرف على احتياجات المواطنين.
ومن المقرر أن تشمل القافلة عددًا من المحاور من بينها المحور الطبي الذي يوفر الكشف المجاني في مختلف التخصصات والتوعية الصحية ومحور محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، فضلًا عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
نظمت إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن- جامعة عين شمس،ندوة علمية بعنوان "خصائص الترجمة الشفهية فى الأمم المتحدة"، تحت رعاية .د محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، و الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.
و أكدت سلوى رشاد ، عميدة كلية الألسن، أهمية التعاون مع إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة بوصفها اهم مؤسسات الترجمة الفورية فى العالم ، مشيرة إلى أن كلية الألسن لا تدخر جهدا فى توفير سبل الدعم و التدريب لطلابها من خلال مد جسور التعاون بين الكلية و المؤسسات المختلفة .