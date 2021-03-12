أعجوبة للنظر.. النسخة العربية من CNN تروج للسياحة والمواقع الأثرية المصرية

نشرت النسخة العربية من شبكة "CNN" الإخبارية تقريرين مصورين عن مواقع أثرية مصرية خلال الشهر الجاري روجت من خلالهما للسياحة، حيث سلط التقرير الأول، والذي نُشر بتاريخ الثاني من مارس تحت عنوان "اختياره لم يكن صدفة.. ما سر موقع الراحة الأخير لملوك مصر؟"، الضوء على "وادي الملوك" والاكتشافات التي عُثِر عليها بداخله.





وبالنسبة إلى التقرير الثاني، فقد نُشر بتاريخ الثامن من مارس تحت عنوان "أعجوبة للنظر.. اكتشف أكبر المحاجر في مصر القديمة" في إشارة إلى محاجر "جبل السلسلة"؛ وتضمن التقريران مجموعة من الصور التقطها مصوران عالميان وثقا فيها زيارتهما للموقعين الأثريين المشار إليهما.





وتناول التقرير الأول الخاص بـ وادي الملوك موقعه على الضفة الغربية لمدينة الأقصر، واصفًا إياه بكونه عبارة عن "مقبرة قديمة لحكام المملكة الجديدة لمصر"، لافتًا إلى أنه يمكن هناك مشاهدة قبر "توت عنخ آمون" الذي اكتُشف في عشرينيات القرن الماضي، بالإضافة الى مقابر غيره من الفراعنة ذوي الشهرة التاريخية.





وأضاف التقرير أن الطبيعة المنعزلة للوادي كانت من بين أسباب اختياره ليكون بمثابة "موقع الراحة الأخير للملوك".





وأفاد التقرير الثاني "أعجوبة للنظر.. اكتشف أكبر المحاجر في مصر القديمة" بأن محاجر "جبل السلسلة" تعد أحد أكبر وأهم المحاجر المستخدمة بمصر في مجال قطع الحجر الرملي، مع الإشارة إلى أن استخدامها على نطاق واسع كان بالتزامن مع بدايات عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر، وظل مستمرًا حتى العصور الحديثة.





وأضاف التقرير أن منطقة "جبل السلسلة" تمتد على جانبي نهر النيل بطول حوالي كيلومترين من الشمال إلى الجنوب.





ونشرت النسخة العربية من شبكة "CNN" مجموعة من الصور التقطها المصور البريطاني "بول فينتن" لـ جبل السلسلة وبقايا موقع المحجر، أما التقرير الأول الخاص بـ وادي الملوك فقد اشتمل على صور رصدتها عدسة المصور "إيفان هيناريس" الذي وثق من خلال هذه اللقطات جانبًا من زيارته لـ"وادي الملوك" باعتباره معلمًا من معالم الحضارة الإنسانية.