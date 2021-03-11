نائب: اطلاق برنامج "هي تقود 2021" لدعم طالبات التعليم الفني

أعلن أحمد فتحي، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة اطلاق برنامج "هي تقود 2021" لدعم طالبات التعليم الفني، المخصص لدعم طالبات التعليم الفني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.





وأضاف فتحي، في بيان له اليوم، أنه بعد نجاح برنامج هي تقود "She leads 2020" و مشروعات الطالبات، تم البدء في رحلة جديدة للبحث عن رائدات أعمال و قصص نجاح أكثر، موضحا أنه تم البدأ بمدرسة القاهرة للتعليم الفني، ومقابلة طالبات للتعرف منهم على أفكارهم لمشروعات متميزة.

وأوضح فتحي، أنه في رحلة البحث عن رائدات الأعمال للسنة الثانية، قامت مؤسسة شباب القادة بزيارة مدرسة السلحدار لبنات التعليم الفني، ومدرسة القاهرة الفنية الصناعية بنات، ومدرسة الكهربية الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الاسماعيلية، ومدرسة الشهيد عمرو مصطفى، وتم استقبال طلبات التقديم من فرق مختلفة لديهم أفكار لمشروعات ستحقق لهم فرص عمل و دخل ثابت.





وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن رحلة البحث عن فرق She leads 2021 لم تتوقف عند محافظة القاهرة، حيث أن فريق المؤسسة قام بزيارة مدرسة التعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية وهذه الزيارة تعد إضافة للبرنامج بالتوجه الي المحافظات وكانت البداية في مدرسة الاسماعيلية، لافتا إلي أنه تم مقابلة عدد كبير من الطالبات لإستقبال طلبات التقديم لـShe leads 2021، بالإضاقة إلي زيارة مدرسة WE للتيكنولوچيا التطبيقية لأول مرة، لتعريف الطالبات بالبرنامج وللاستماع إلى أفكارهم التي ستتحول بمساعدة برنامج She leads من أفكار إلى مشروعات توفر لهم فرص دخل ثابتة.