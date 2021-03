نائب: اطلاق برنامج "هي تقود 2021" لدعم طالبات التعليم الفني

أعلن أحمد فتحي، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة اطلاق برنامج "هي تقود 2021" لدعم طالبات التعليم الفني، المخصص لدعم طالبات التعليم الفني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.





وأضاف فتحي، في بيان له اليوم، أنه بعد نجاح برنامج هي تقود "She leads 2020" و مشروعات الطالبات، تم البدء في رحلة جديدة للبحث عن رائدات أعمال و قصص نجاح أكثر، موضحا أنه تم البدأ بمدرسة القاهرة للتعليم الفني، ومقابلة طالبات للتعرف منهم على أفكارهم لمشروعات متميزة.

وأوضح فتحي، أنه في رحلة البحث عن رائدات الأعمال للسنة الثانية، قامت مؤسسة شباب القادة بزيارة مدرسة السلحدار لبنات التعليم الفني، ومدرسة القاهرة الفنية الصناعية بنات، ومدرسة الكهربية الثانوية الصناعية بنات بمحافظة الاسماعيلية، ومدرسة الشهيد عمرو مصطفى، وتم استقبال طلبات التقديم من فرق مختلفة لديهم أفكار لمشروعات ستحقق لهم فرص عمل و دخل ثابت.





وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن رحلة البحث عن فرق She leads 2021 لم تتوقف عند محافظة القاهرة، حيث أن فريق المؤسسة قام بزيارة مدرسة التعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية وهذه الزيارة تعد إضافة للبرنامج بالتوجه الي المحافظات وكانت البداية في مدرسة الاسماعيلية، لافتا إلي أنه تم مقابلة عدد كبير من الطالبات لإستقبال طلبات التقديم لـShe leads 2021، بالإضاقة إلي زيارة مدرسة WE للتيكنولوچيا التطبيقية لأول مرة، لتعريف الطالبات بالبرنامج وللاستماع إلى أفكارهم التي ستتحول بمساعدة برنامج She leads من أفكار إلى مشروعات توفر لهم فرص دخل ثابتة.