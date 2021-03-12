تفاصيل اختيار فيلم "الرجل الذي باع ظهره" لافتتاح مالمو للسينما العربية

اختيار فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ليكون فيلم افتتاح الدورة الحادية عشر للمهرجان، والتي تقام في الفترة 6 و11 من شهر أبريل المقبل.





الفيلم من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي سويدي ألماني سعودي مشترك، للمنتجين نديم شيخ روحه وحبيب عطية وثانسيس كراثانو ومارتن هامبل وأندرياس روكسين. يلعب بطولته يحيى مهايني وديا ليان وكون دي بو، بالإضافة لمشاركة خاصة من النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي هو ظهورها الأول في السينما العربية. وهو أحد الأفلام المرشحة في القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي.









الرجل الذي باع ظهره يتابع حكاية سام، الشاب السوري الذي يتفق مع فنان عالمي أن يتحول جسده مساحة يرسم عليها الفنان عملًا فنيًا بطريقة الوشم، القرار الذي يلجأ إليه سام كي يتمكن من الحصول تأشيرة لدخول القارة الأوروبية، دون أن يتوقع أنه سيغير حياته للأبد.





العرض الإفتتاحي وجميع عروض المهرجان ستتم بشكل هجين تُعرض فيه الأفلام الأفلام بالتزامن بين العرض على منصة المهرجان إلكترونيًا، وبين عروض تقليدية في قاعة "بانورا"، يتم فيها السماح للحد الأقصى من الجمهور الذي تسمح به السلطات الصحية السويدية. ويسبق العرض حفل افتتاح رسمي يقام في بلدية مدينة مالمو دون حضور جمهور، يتم بثه عبر منصة المهرجان للمدعوين وجمهور المهرجان

مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي تحدث عن اختيار فيلم الافتتاح قائلًا: "بخلاف موضوعه وثيق الصلة بالأهداف الثقافية التي التزم بها مهرجان مالمو منذ تأسيسه، فإن الفيلم يعد تعبيرًا مباشرًا عن نجاح المهرجان المستمر في تأسيس علاقات إنتاجية مستدامة بين الدول العربية ودول الشمال، فهي المرة الثانية التي يساهم فيها معهد الفيلم السويدي وشركة لايكا فيلم في إنتاج أفلام كوثر بن هنية بعد فيلمها فائق النجاح (على كف عفريت)، بما يعكس الاهتمام المتزايد الذي صارت جهات الإنتاج السويدية توليه بالسينما العربية، والذي كان مهرجان مالمو أحد الساعين لتحقيقه.





من جانبها أعربت المخرجة كوثر بن هنية عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان فقالت: "فخورة باختيار فيلمي لافتتاح المهرجان، خاصة مع علاقته المميزة بالسويد، فالمنتج المشارك سويدي والسيناريو فاز بجائزة مهرجان ستوكهولم، ونفخر بعودة الفيلم لبيته كي يشاهده جمهور مدينة مالمو.





أما المنتج السويدي المشارك أندرياس روكسين فقد تحدث عن دور مهرجان مالمو في علاقة العمل بين شركة لايكا والمخرجة كوثر بن هنية، قائلًا: "بدأت رحلتنا مع كوثر قبل خمس سنوات في مهرجان مالمو، عملنا سويًا في فيلم على كف عفريت الذي أخذنا مباشرة لسجادة مهرجان كان الحمراء، ثم جاء الدور على الرجل الذي باع ظهره ليأخذنا إلى فينيسا وجعلنا نترقب بشغف سباق الأوسكار الكبير. من خلال مهرجان مالمو وسوقه، أتيحت الفرصة لـ لايكا فيلم للالتقاء والتعاون مع العديد من صانعي الأفلام العرب المهرة ونحن فخورون جدًا بنتائج هذا التعاون.





العرض العالمي الأول لفيلم "الرجل الذي باع ظهره" أقيم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حين فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أحسن ممثل في قسم "آفاق"، قبل أن يشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية وينال عدة جوائز من بينها جائزة أحسن فيلم عربي من مهرجان الجونة السينمائي وجائزة أحسن سيناريو من مهرجان ستوكهولم السينمائي.