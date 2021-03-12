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رياضة

جدو يظهر مع نجله.. ويعلق: ابني المجنون

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

نشر محمد ناجي جدو لاعب النادي الاهلي، صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. 


وظهر جدو مع نجله بالصورة وعلق عليها قائلا: " ابني المجنون ".

وأعلن محمد نادي جدو، مهاجم المنتخب المصري والاهلي السابق، اعتزاله عالم كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب محمد ناجي جدو  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: "أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل"

وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعًا."

وسبق لـ جدو اللعب للنادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري ونادي الجونة، إضافة إلى تجربته الاحترافية مع هال سيتي الإنجليزي.

وتوج جدو مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، وكان هدافًا لها برصيد 5 أهداف

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