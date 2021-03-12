توءم.. فريق طبي بسوهاج يجري ولادة قيصرية بنجاح لـ مصابة بكورونا

نجح الفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام المُخصص للعزل بالمحافظة، منذ قليل، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة ثلاثينية مصابة بفيروس كورونا المُستجد.





وضعت الأم الثلاثينية طفلين توأم، وتم إيداعهما تحت الملاحظة ويتم حاليًا تجهيز حضانات بأجهزة تنفس صناعي لوضع الأطفال بها، وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات.









ومن الجدير بالذكر أنه أجرى العملية القيصرية للأم كل من(دكتور محمد حسانين اخصائي النساء والتوليد، دكتورة اسراء صلاح، طبيب مقيم نساء وتوليد، دكتور مينا سمير، اخصائي التخدير، الدكتورة جيهان محمد، اخصائي المبتسرين، دكتور حسن ابراهيم، مشرف عزل سوهاج العام).



