محمد فهمي يطرح كليب "جارنا ولا مين" مع أبطال SNL بالعربي.. فيديو

طرح الفنان محمد فهمي أحدث أغانيه بعنوان "جارنا ولا مين" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.





وتم تصوير فيديو كليب أغنية "جارنا ولا مين" مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وظهر به عدد من أبطال البرنامج الترفيهي "SNL" بالعربي وهم: توني ماهر، نانسي صلاح، يارا فهمي، وعلوي الحسيني.





ويشارك أيضا في كليب "جارنا ولا مين" اليوتيوبر مروان سري، والموديل فاي منصور، مما أضفى على الأغنية أجواء من الفرح والبهجة.





ويتعاون محمد فهمي في أغنية "جارنا ولا مين" مع الشاعر الغنائي محمد عاطف والملحن محمد يحيى وتولى التوزيع الموسيقي لها أحمد عبد السلام.





أغنية "جارنا ولا مين" هي أولى أغاني الألبوم الجديد لمحمد فهمي الذي يحمل اسم "الزيتون الأخضر"، ومن المقرر طرح أغانيه تباعا خلال الفترة المقبلة.





وتقول كلمات أغنية "جارنا ولا مين":"نزلت من بيتنا اشتري قميص لونه بني قابلته صدفه اول ما عدي خد قلبي مني روحت البيت هنام معرفتش انام ليلتها حرك جوايا حاجه حلوه انا عمري ما حاستها الواد ده جارنا ولا مين ولا مين كان فين من بدري طلعلي منين طلعلي منين ، انا شايفه غير كل البشر دي اوصافه كامله عيونه اجمل من القمر اكيد مش مجامله انا قدام ابتسامته سلمت رفعت رايتي و مسيري اقابله بقي مره تانيه واحكيله حكايتي الواد ده جارنا ولا مين ولا مين كان فين من بدري طلعلي منين طلعلي منين".





ويقف محمد فهمي خلال الفترة الحالية على التحضيرات النهائية لطرح ألبومه الغنائي الجديد "الزيتون الأخضر"، ويتعاون خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي منهم الشعراء محمد عاطف، جمال الخولي، سلامة علي، محمد رفاعي، محمد حسن معوض، ويتولى الملحن بدر مصطفى تلحين أغنية منه، وباقي أغانيه من ألحان محمد يحيى.





وعلى مستوى التوزيعات الموسيقية لألبوم "الزيتون الأخضر" تعاون محمد فهمي مع الموزع أحمد عبد السلام الذي تولى المكس والماستر لجميع أغاني الألبوم الجديد.