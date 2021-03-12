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أخبار العالم

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن أزمة لقاح أسترازينيكا

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:55 م
قرار عاجل من الصحة
قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن أزمة لقاح أسترازينيكا
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قسم الخارجي
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن المنظمة تدرك أن بعض الدول أوقفت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بناء على تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين تلقوا اللقاح.

وأضاف مدير الصحة العالمية في مؤتمر صحفي من جنيف أنه "تم اتخاذ هذا القرار كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من التحقيق بشكل كامل"، مؤكدا أن اللجنة الاستشارية التابعة للمنظمة تقوم حاليا بمراجعة مؤشرات السلامة وتجري تقييما دقيقا للتقارير الحالية بشأن لقاح أسترازينيكا.

وأشار أدهانوم الى أن وكالة الأدوية الأوروبية قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات في الدم، وأكدت إمكانية الاستمرار في استخدام اللقاح أثناء استمرار التحقيق.

وأوضح أنه بمجرد أن تحصل الصحة العالمية على فهما دقيقا لهذه الأعراض الجانبية، فسيتم الإبلاغ عن النتائج، مؤكدا أن أي تغييرات تطرأ على التوصيات الحالية سيتم إعلانها إلى الجمهور.

كانت عدد من الدول الأوروبية بينها الدنمارك والنرويج قررت تعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في أعقاب تقارير تشير إلى تكون جلطات في الدم لدى بعض من تلقوه.

بدورها، أعلنت شركة تصنيع الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، مؤكدة أن تحليل بيانات السلامة لنحو 10 ملايين شخص، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية في أي فئة عمرية ولا في أي بلد.

من جانبها، قالت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاح أسترازينيكا، بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا. 
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