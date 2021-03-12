حسام موافي: الأنيميا بلا أعراض ولا ترتبط بنسبة الهيموجلوبين.. فيديو





وأضاف حسام موافي خلال برنامج «وقل رب زدني علما» على قناة « صدى البلد» أن مرض السكري قد يكون بلا أعراض، والكوليسترول يأتي بلا أعراض.





وتابع حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن الأنيميا غير الحادة تصيب الإنسان ولا يصاحبها أعراض.





وأردف أن أعراض الأنيميا لا تعتمد على نسبة الهيموجلوبين، ويكون الهيموجلوبين 5 جرامات، والشخص لا يشكو من أعراض، موضحًا أن الإصابة بالأنيميا تعتمد على سرعة نزول الهيموجلوبين.

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن التحاليل الطبية التي يتم إجراؤها تكون حسب شكوى المريض، ولكن هناك 5 تحاليل روتينية يتم إجراؤها في كل الحالات، هي وظائف الغدة الدرقية، والسكر، وظائف الكلى، وصورة الدم، والكوليسترول.