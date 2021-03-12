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أخبار العالم

صلوا في بيوتكم .. قرار أردني عاجل بشأن الصلاة

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:44 م
الصلاة في المساجد
الصلاة في المساجد - ارشيفي
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محمود نوفل
  
أكد  وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين عدم السماح للمواطنين بالذهاب لصلاتي الفجر والعشاء في المساجد سيرا على الأقدام.

وبحسب صحيفة الارد اليوم فقد بين دودين أن وقت صلاتي العشاء والفجر يأتي ضمن فترة الحظر الجزئي الليلي لذلك سيكون أداء الصلاتين في المنزل وليس في المسجد.


وكانت وكالة الأنباء الاردنية بترا قد بينت أن البنك المركزي، أصدر قرارا  بتعديل أوقات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة في المملكة، لتصبح ساعات الدوام من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 30ر2 من بعد الظهر. 

وأوضح البينك المركزي الأردني في بيان له انه التعامل  مع الجمهور سيبدا في تمام الساعة 30ر8 صباحًا ولغاية الساعة 30ر1 من بعد الظهر. 

وذكر البنك المركزي الأردني أن المواعيد الجديدة ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

واوضح البنك في بيان اليوم الجمعة، إن هذا التعديل بأوقات دوام البنوك، جاء نظرًا لتعديل الحكومة ساعات الحظر اليومية وساعات الدوام الرسمي بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.
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