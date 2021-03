"أرنولد شوارزنيجر" و"روبرت داوني" و"آن هاثاواي" على قوائم أسوأ الأعمال في 2021

أعلنت قوائم ترشيحات جوائز رازي الساخرة، قبل 3 أيام من الكشف عن قوائم اختيارات الأوسكار لأفضل الأعمال خلال عام 2021، بحسب موقع فاريتي.





وتقدم جوائز رازي سنويا في لوس أنجلوس، ويسخر القائمون عليها من أسوأ الأعمال التي شهدها العام الحالي، ويصوت فيها الجمهور، فيما يشهد حفل توزيع الجوائز عروض واحتفاءات ساخرة بالأعمال غير الموفقة.





يقام حفل توزيع جوائز رازي السنوي في نسخته الـ 41، يوم 24 أبريل المقبل، قبل يوم من حفل تةزيع جوائز الاوسكار، وستمنح هذا العام جائزة خاصة لعام 2020 باعتبارها أسوء سنة تقويمية على الإطلاق.





يشرف على هذه التكريمات الساخرة مؤسسة جولدن راسبيري، وتصدر قوائم ترشيحات الأسوء هذا العام فيلم نتفليكس الشهير 365 Days، وحصل على 6 تنويهات، فيما جاء في المرتبة الثانية فيلم روبرت داوني جونيور Dolittle، وترشحت النجمة الشهيرة آن هاثاواي لجائزة أسوء ممثلة عن فيلمين هما The Last Thing He Wanted و The Witches.





وجاءت ترشيحات الأسوء تمثيليا على النحو التالي:





أسوأ فيلم





365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music





أسوأ ممثل





روبرت داوني جونيور

مايك ليندل

ميشيل موروني

آدم ساندلر

ديفيد سبيد





أسوأ ممثلة





آن هاثاواي

كيتي هولمز

كيت هدسون

لورين لابكوس

آنا ماريا سيكلوتسكا





أسوأ ممثلة مساعدة

جلين كلوز

لوسي هيل

ماجي كيو

كريستين ويج

مادي زيجلر





أسوأ ممثل مساعد

شيفي تشيز

رودي جولياني

شيا لابوف

أرنولد شوارزنيجر

بروس ويليس





أسوأ إخراج





تشارلز باند

باربرا بياوف وتوماس مانديز

ستيفن جاجان

رون هاوارد

سيا