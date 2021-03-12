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فن

"أرنولد شوارزنيجر" و"روبرت داوني" و"آن هاثاواي" على قوائم أسوأ الأعمال في 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:41 م
روبرت داوني وآن هاثاواي
روبرت داوني وآن هاثاواي
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نجلاء سليمان
أعلنت قوائم ترشيحات جوائز رازي الساخرة، قبل 3 أيام من الكشف عن قوائم اختيارات الأوسكار لأفضل الأعمال خلال عام 2021، بحسب موقع فاريتي. 

وتقدم جوائز رازي سنويا في لوس أنجلوس، ويسخر القائمون عليها من أسوأ الأعمال التي شهدها العام الحالي، ويصوت فيها الجمهور، فيما يشهد حفل توزيع الجوائز عروض واحتفاءات ساخرة بالأعمال غير الموفقة.  

يقام حفل توزيع جوائز رازي السنوي في نسخته الـ 41، يوم 24 أبريل المقبل، قبل يوم من حفل تةزيع جوائز الاوسكار، وستمنح هذا العام جائزة خاصة لعام 2020 باعتبارها أسوء سنة تقويمية على الإطلاق. 

يشرف على هذه التكريمات الساخرة مؤسسة جولدن راسبيري، وتصدر قوائم ترشيحات الأسوء هذا العام فيلم نتفليكس الشهير 365 Days، وحصل على 6 تنويهات، فيما جاء في المرتبة الثانية فيلم روبرت داوني جونيور Dolittle، وترشحت النجمة الشهيرة آن هاثاواي لجائزة أسوء ممثلة عن فيلمين هما The Last Thing He Wanted و The Witches.

وجاءت ترشيحات الأسوء تمثيليا على النحو التالي: 

أسوأ فيلم 

365 Days
Absolute Proof
Dolittle
Fantasy Island
Music

أسوأ ممثل 

روبرت داوني جونيور
مايك ليندل 
ميشيل موروني 
آدم ساندلر 
ديفيد سبيد

أسوأ ممثلة 

آن هاثاواي 
كيتي هولمز 
كيت هدسون 
لورين لابكوس 
آنا ماريا سيكلوتسكا

أسوأ ممثلة مساعدة 
جلين كلوز 
لوسي هيل 
ماجي كيو
كريستين ويج 
مادي زيجلر

أسوأ ممثل مساعد 
شيفي تشيز 
رودي جولياني 
شيا لابوف 
أرنولد شوارزنيجر
بروس ويليس

أسوأ إخراج 

تشارلز باند
باربرا بياوف وتوماس مانديز
ستيفن جاجان
رون هاوارد
سيا
"أرنولد شوارزنيجر" و"روبرت داوني" و"آن هاثاواي" على قوائم أسوأ الأعمال في 2021
"أرنولد شوارزنيجر" و"روبرت داوني" و"آن هاثاواي" على قوائم أسوأ الأعمال في 2021
"أرنولد شوارزنيجر" و"روبرت داوني" و"آن هاثاواي" على قوائم أسوأ الأعمال في 2021
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