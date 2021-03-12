"أرنولد شوارزنيجر" و"روبرت داوني" و"آن هاثاواي" على قوائم أسوأ الأعمال في 2021

أعلنت قوائم ترشيحات جوائز رازي الساخرة، قبل 3 أيام من الكشف عن قوائم اختيارات الأوسكار لأفضل الأعمال خلال عام 2021، بحسب موقع فاريتي.
وتقدم جوائز رازي سنويا في لوس أنجلوس، ويسخر القائمون عليها من أسوأ الأعمال التي شهدها العام الحالي، ويصوت فيها الجمهور، فيما يشهد حفل توزيع الجوائز عروض واحتفاءات ساخرة بالأعمال غير الموفقة.
يقام حفل توزيع جوائز رازي السنوي في نسخته الـ 41، يوم 24 أبريل المقبل، قبل يوم من حفل تةزيع جوائز الاوسكار، وستمنح هذا العام جائزة خاصة لعام 2020 باعتبارها أسوء سنة تقويمية على الإطلاق.
يشرف على هذه التكريمات الساخرة مؤسسة جولدن راسبيري، وتصدر قوائم ترشيحات الأسوء هذا العام فيلم نتفليكس الشهير 365 Days، وحصل على 6 تنويهات، فيما جاء في المرتبة الثانية فيلم روبرت داوني جونيور Dolittle، وترشحت النجمة الشهيرة آن هاثاواي لجائزة أسوء ممثلة عن فيلمين هما The Last Thing He Wanted و The Witches.
وجاءت ترشيحات الأسوء تمثيليا على النحو التالي:
أسوأ فيلم
365 Days
Absolute Proof
Dolittle
Fantasy Island
Music
أسوأ ممثل
روبرت داوني جونيور
مايك ليندل
ميشيل موروني
آدم ساندلر
ديفيد سبيد
أسوأ ممثلة
آن هاثاواي
كيتي هولمز
كيت هدسون
لورين لابكوس
آنا ماريا سيكلوتسكا
أسوأ ممثلة مساعدة
جلين كلوز
لوسي هيل
ماجي كيو
كريستين ويج
مادي زيجلر
أسوأ ممثل مساعد
شيفي تشيز
رودي جولياني
شيا لابوف
أرنولد شوارزنيجر
بروس ويليس
أسوأ إخراج
تشارلز باند
باربرا بياوف وتوماس مانديز
ستيفن جاجان
رون هاوارد
سيا