اليوم.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأبحاث الفنون البصرية

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « النشر العلمي الدولي لأبحاث الفنون البصرية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .





ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور ضياء أحمد محمد أحمدين، تخصص علوم الفنون البصرية، قسم الرسم والتصوير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

ونائب رئيس تحرير Journal of Research in Art Education and the Arts.





خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:

- المفاهيم الخاطئة

- الماركات الأكاديمية

- أنواع المساهمات

- مواد التقديم

أوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.









وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للمهتمين بالنشر العلمي في مجال الفنون.





وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 13 مارس 2021، فى تمام الساعة 06:00 مساءً.





كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:





https://us02web.zoom.us/j/84669436706?pwd=OGNwLy9zdVYrS2lVRThWQkUxYXFKQT09





Meeting ID: 846 6943 6706

Passcode: 030632