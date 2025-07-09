الأنبا چوزيف يزور سفيرة مصر بزيمبابوي مهنئًا بثورة 23 يوليو

زار نيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها، أمس، السفيرة سلوى موافي سفيرة مصر بزيمبابوي لتقديم التهنئة بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

أثنى نيافته على دور السفيرة الفعال في مساندة الكنيسة القبطية في زيمبابوي.

ورافق نيافته أثناء الزيارة القس بيشوى رمزى وأسرته عدد من الخدام.

وكان شارك نيافة الأنبا أرساني اسقف هولندا يرافقه وفد من الآباء الكهنة والاراخنة، في الاحتفال بالعيد الوطني (ذكرى ثورة ٢٣ يوليو) والذي أقامته السفارة المصرية في لاهاي بهولندا.

كان في أستقبال نيافته والوفد المرافق السفير عماد حنا سفير مصر في لاهاي والسفيرة مريهام يوسف نائب السفير.